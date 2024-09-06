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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Menajer George Gardi'den Victor Osimhen açıklamaları - Galatasaray Haberleri

        Menajer George Gardi'den Victor Osimhen açıklamaları

        Victor Osimhen'i Galatasaray'a öneren ve transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Nijeryalı golcünün transferinin perde arkasını İtalyan basınına anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:00
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        Galatasaray'ın Napoli'den Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer ettiği süreci yöneten George Gardi suskunluğunu bozdu. George Gardi, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transfer sürecindeki bilinmeyenleri Tutto Mercato'ya anlattı:

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        "Operasyon Cuma günü Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan bir dakika sonra başladı. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve ben de hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim."

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        "48 saat içinde temasa geçilmesi ve tamamlanması gerekiyordu. Bana hemen büyük bir heyecanla onay verdiler. Victor ile görüştükten sonra onun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını anladım. Osimhen, Galatasaray'a evet dedi. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu."

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        "Teknik direktör Okan Buruk ile görüntülü görüşme yaptık ve Galatasaray'da yapmak istediği diziliş değişikliğini anlattı. 4-2-3-1 oynuyordu ama Victor'u duyduktan sonra hemen dizilişi değiştirip iki forvetle oynamayı düşündü."

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        "Sonrasında kulüpler arasında resmi temaslar başladı ve müzakereler son derece gizli bir şekilde hızla gerçekleşti. Çok önemli bir olay olduğu için taraflardan birinin araya girmesinden veya fikrini değiştirmesinden korkuyordum."

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        "48 saatten kısa bir sürede fikir doğdu ve transfer tamamlandı. Futbolda böyle bir şampiyonu birkaç saat içinde transfer etmek asla kolay değildir."

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        "Galatasaray'ın Osimhen takviyesiyle video oyunu gibi Avrupa'da birinci sıraya yerleşen bir hücumu oldu. Bu iki oyuncuya karşı rakip defansların durumunu hayal etmek istemiyorum. Galatasaray'ın her bölgede çok değerli oyuncuları var."

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        KAP BİLDİRİMİ

        Galatasaray, Napoli forması giyen Victor Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladı. Nijeryalı futbolcunun maaşının 6 milyon euroluk kısmının sarı-kırmızılılar tarafından ödeneceği KAP'a bildirdi.

        Öte yandan Napoli, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiraladığı Victor Osimhen'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

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