Menajer George Gardi'den Victor Osimhen açıklamaları

"Operasyon Cuma günü Avrupa'da transfer penceresi kapandıktan bir dakika sonra başladı. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve ben de hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu ancak birkaç gün içinde bitmesi gerektiğini söyledim."