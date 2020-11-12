Menajerimi Ara takipçilerinin beklediği fragman yayınlandı! Barış'ın Dicle'yi kazanmak için Beren'den ayrıldığı Menajerimi Ara'da dengeler iyice karıştı. Serkan Tahtacı'nın EGO Ajansla derdi ne? Menajerimi Ara 12. bölümde neler oldu?İşte Menajerimi Ara 13. bölüm fragmanı...

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM FRAGMANI...

— STAR TV (@startv) November 11, 2020

MENAJERİMİ ARA 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.