Menajerimi Ara dizisi 42. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Menajerimi Ara 42. son bölüm...

MENAJERİMİ ARA 43. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEMESİ

— STAR TV (@startv) June 20, 2021

MENAJERİMİ ARA 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer. Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer.

Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.