Çelik, Twitter hesabından, eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57'nci yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Menderes ve arkadaşları için "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Milletimiz için çok acı bir günü hatırlıyoruz bugün. O acı günlerin yıl dönümünde, bu ülkeyi milletimizin iradesinden başka bir iradenin yönetmemesi, sadece milletin egemenliğinin bu ülkeye istikamet çizmesi için ahdimizi tazeliyoruz. Her darbe katliamdır. Darbeler milletimizin evlatlarını katlettiği gibi, milletin iradesi yerine yabancı iradelerin tesisine imkan veren ihanet organizasyonlarıdır. Darbe milletin verdiği yetkiyi millete ihanet için kullananların eylemidir Darbeciler 'Türk milleti adına' diye bildiri okurlar. Oysa yaptıkları iş milletimize karşı ve milletimize düşman bir iştir. Milletimize silah çeken darbecilerden daha hain kimseyi görmedi yeryüzü."

Dışarıdan gelen saldırıların bir şekilde aşılacağını, millete asıl zarar verenin dış destekli iç ihanet organizasyonu darbeler olduğunu vurgulayan Çelik, "Buna karşı her zaman uyanık olmak gerektiğini 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Milli iradeye ahdimizi taze tutma konusunda çok diri olmalıyız. Bugün, aziz şehitlerimizi anarken milli iradeye bağlılığımızı, ahdimizi tazelemeliyiz. Hukuk dışı ve meşruiyet dışı vatanseverlik iddiasında bulunanların ihanet şebekesi olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini paylaştı.

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