Menekşe yağının cilde faydaları

Menekşe yağı oldukça faydalı olan bir yağdır. Her türlü faydalı etkisi bulunan menekşe yağı cilt ve saçlar için de yoğun bir fayda içerir. Menekşe yağı; ciltte meydana gelen kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlarda etkisiyle bu durumu giderir. Tabi ki cildinizdeki hasarların nedeni hakkında öncelikle bir hekimden bilgi almalısınız. Ancak; sonrasında kendi başınıza menekşe yağı uygulamanız akıllıca olacaktır.
- Menekşe yağı; cildin yumuşamasını ve nemlenmesini sağlayarak kuru ciltler için oldukça faydalıdır.
- Ciltte oluşan erken kırışmaların giderilmesinde de etkilidir.
- Ciltte oluşan egzama için uzmanlar tarafından da menekşe yağı kullanılması önerilecek kadar faydalı olan bir yağdır.
- Mikrop ve bakterilerin ciltten arınmasını sağlayarak cildi koruyucu bir etkiye sahip olması; menekşe yağının oldukça tercih edilebilir olmasını sağlar.
- Antiseptik özelliğe sahip olması nedeni ile; yağlı ciltlerde oluşan sivilce ve aknelerin giderilmesinde etkili bir faydası bulunur.
- Kılcal damarların görünümlerini azalttığı ve içerdiği; A, C vitaminleri ve salisik asit sayesinde cildin düzelmesini sağlamaktadır.
- Saçlarda ortaya çıkan kepek ve dökülmelerde etkili olarak düzelme sağlar.
- Saçların parlak ve canlı bir görünüme sahip olmasında faydalı olmaktadır.
- Menekşe yağını tatlı badem yağı ile karıştırarak saça uygulayın 15 dakika bekletip yıkayın. Saç köklerini besler ve nemlendirir.
- Ciltte oluşan çatlakların giderilmesinde de faydalıdır.
- Cildin beyazlamasını sağlar.
YORUMLAR