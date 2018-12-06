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MENEMEN BELEDİYESPOR - KASIMPAŞA

STAT: Menemen Şehir Stadı

SAAT: 17:00

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir, Semih, Alberk, Veli, Mert, Taşkın, Samet, Murat, Mustafa, Serhat, Ali

YEDEKLER: Erhan, Talha, Rıdvan, Tayfun, Umut, Okan, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Suat Kaya

KASIMPAŞA: Eray, Yılmaz, Sa, Onur, Veigneau, Sadiku, Hakan, Tarkan, Özgür, Eduok, Koita

YEDEKLER: Ramazan, Murat, Ben Youssef, Trezeguet, Pavelkan, Diagne, Hasan, Mustafa, Veysel, Popov

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

Spor Toto Süper Lig'de 26 puanla ikinci sırada yer alan Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda TFF 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'u eledi.

Menemen Belediyespor ise 3. turdan itibaren mücadele ettiği kupada Maltepespor ve Zonguldak Kömürspor'u saf dışı bıraktı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18-19 ya da 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

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