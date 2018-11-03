Menemen Bld. - Bugsaş Spor sahaya çıkıyor

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup heyecanı devam ediyor. Menemen Bld., 04 Kasım 2018 Pazar günü Bugsaş Spor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:30. 23 puanlı Menemen Bld. 1. sırada bulunuyor, Bugsaş Spor 14 puana sahip ve 9. sırada. Menemen Bld., son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bugsaş Spor, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Menemen Bld. kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Bugsaş Spor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Menemen Bld. önceki hafta Karşıyaka mücadelesinde 1-2 kazandı.

Bugsaş Spor ise Kırklarelispor maçında 2-2 berabere kaldı.

Menemen Bld., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Menemen Bld., kendi sahasında 12 gol attı, 9 gol yedi.

Bugsaş Spor, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bugsaş Spor 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ