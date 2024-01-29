Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Menemen tarifi, menemen nasıl yapılır?

        Menemen tarifi, menemen nasıl yapılır?

        Soğanlı mı yoksa soğansız mı olur tartışmasının bugün bile devam ettiği menemen şüphesiz ki kahvaltılarımızın en sevilen yemeklerinden biridir. Uzun kahvaltı sofralarının baş tacı menemen doğru bir tarifle yapımı oldukça kolay bir yemektir. Peki bu kahvaltıların baş tacı ve hatta bazı akşam yemeklerinin bile kurtarıcısı menemen nasıl yapılır? Soğanlı menemen ve soğansız menemen tarifi nasıldır? Soğanlı menemen ve soğansız menemen nasıl yapılır? İyi bir menemenin püf noktası nedir? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 29.01.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menemen tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzun kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezi menemen, bazı akşamların bile kurtarıcısı. Menemen, soğanlı mı olur yoksa soğansız mı olur tartışmalarıyla bugün bile hala gündemde.

        Sizler için hem soğanlı hem soğansız menemen tariflerini derledik.

        Soğansız Menemen Tarifi

        Malzemeler:

        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 3 adet orta boy domates
        • 4 adet orta boy sivri biber
        • 3 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı tuz

        Soğansız Menemen Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kahvaltıların baş tacı, akşam yemeklerinin kurtarıcısı bir soğansız menemen yapacağız? İşte sırasıyla soğansız menemen yapımı ve püf noktaları…

        REKLAM

        Soğansız Menemen Yapılışı

        Uygun bir tavada veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın.

        Kızdırılmış yağa doğanmış yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.

        Biberler kavrulduktan sonra doğanmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen elde etmenizi sağlayacaktır. Seçiminizi damak zevkinize göre yapabilirsiniz.

        Domatesleri de ekledikten sonra tuz da ekleyip karışımı suyu azalana kadar pişirin. Burada arzu ederseniz pul biber, karabiber, kekik gibi farklı baharatlar da kullanabilirsiniz.

        Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre ekleyin. Eğer göz göz yumurta istiyorsanız, suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın. Eğer çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kenarda çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra da bir süre karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

        REKLAM

        Yumurtalar piştikten sonra soğansız menemeniniz servise hazır. Afiyet olsun!

        Soğanlı Menemen Tarifi

        Malzemeler:

        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 adet orta boy soğan
        • 3 adet orta boy domates
        • 4 adet orta boy sivri biber
        • 3 adet yumurta
        • 1 çay kaşığı tuz

        Soğanlı Menemen Nasıl Yapılır?

        Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da kahvaltıların baş tacı, akşam yemeklerinin kurtarıcısı bir soğanlı menemen yapacağız? İşte sırasıyla soğanlı menemen yapımı ve püf noktaları…

        Soğanlı Menemen Yapılışı

        Uygun bir tavada veya sahanda zeytinyağı ile tereyağını kızdırın.

        Kızdırılmış yağa doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.

        REKLAM

        Pembeleşmiş soğanların üstüne doğanmış yeşil biberleri ekleyin ve kavurun.

        Biberler de kavrulduktan sonra doğanmış veya rendelenmiş domateslerinizi ekleyin. Rendelenmiş domates kullanımı daha sulu bir menemen elde etmenizi sağlayacaktır. Seçiminizi damak zevkinize göre yapabilirsiniz.

        Domatesleri de ekledikten sonra tuz da ekleyip karışımı suyu azalana kadar pişirin. Burada arzu ederseniz pul biber, karabiber, kekik gibi farklı baharatlar da kullanabilirsiniz.

        Domatesler suyunu çektikten sonra yumurtaları zevkinize göre ekleyin. Eğer göz göz yumurta istiyorsanız, suyunu çekmiş karışımın üzerine yumurtaları kırıp kapağını kapatın. Eğer çırpılmış yumurta istiyorsanız yumurtaları bir kenarda çırptıktan sonra ekleyebilirsiniz. Yumurtaları ekledikten sonra da bir süre karıştırmaya devam edin. Yumurtalar iyice karıştıktan sonra kapağını kapatıp birkaç dakika daha pişirebilirsiniz.

        Yumurtalar piştikten sonra soğanlı menemeniniz servise hazır. Afiyet olsun!

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı
        Ünlü oyuncunun gizemli arkadaşı