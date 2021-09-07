Dünya’dan uzak... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

NASA, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, “Astronotların rahatlama modu aktifleştirildi paylaşımıyla astronot Megan McArthur’un Dünya manzarası eşliğinde kitap okuduğu anı paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun kapsülünde kitap okuyan astronotun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum alırken yorumlar hem güldürdü kullanıcılarsa McArthur’un elinde tuttuğu kitabın adını merak etti.

Paylaşımda, astronotların da “stresten ve yer çekiminin olumsuz etkilerinden sıyrılmak” için bu tür aktiviteleri tercih ettiği vurgulandı.

Görsel: NASA