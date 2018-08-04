Meppen - Osnabrück maçı ne zaman?

Almanya 3. Lig maçında Meppen ile Osnabrück, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. Meppen 1 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Osnabrück 3 puanda ve 6. sırada. Meppen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Osnabrück, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 479 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Meppen kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Osnabrück sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Meppen son hafta oynanan Sportfreunde Lotte maçında 2-2 berabere kaldı.

Osnabrück ise VfR Aalen karşılaşmasında 4-1 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ