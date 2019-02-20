İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilememesi hakkında sert ifadeler kullandı. Akşener "Gönlünüzü ferah tutun, bizim içinde olduğumuz hiçbir öykü biz bitti demeden bitmez. Tereddüttünüz olmasın. Burhanettin başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek" dedi.

Akşener, belediye başkanları toplantısında konuştu. Akşener, Burhanettin Kocamaz'ın aday gösterilememesi hakkında şunları söyledi:"Bu bir ihmal değildir. Bu bir İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Partimizin yoluna örülen duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tarih etmek için ibret vericidir. Biz bu operasyonun nedenlerini, niçinlerini, nasıllarını çok iyi biliyoruz. Partimiz üzerinde oyun oynayanlar için gerekeni yapmak aziz milletimize karşı boynumuzun borcudur. Daha yeni başlıyoruz. Gönlünüzü ferah tutun, bizim içinde olduğumuz hiçbir öykü biz bitti demeden bitmez. Tereddüttünüz olmasın. Burhanettin başkan yeniden Mersin'e iyi gelecek."

"BEKA SORUNU YOK, EKONOMİ SORUNU VAR"

Beka tartışmasına da değinen Meral Akşener, Türkiye'nin beka sorunu değil, ekonomi sorunu olduğunu söyledi. Akşener, "Türkiye'nin seçimini beka sorunu diyenlerin oyununa gelmeyeceğiz. Beka beka diyorlar ya muhtar ve belediye başkanı seçmenin beka ile ilgisi yoktur. Bu seçimde milletine verdiği sözleri tutmayan belediye başkanlarını, domates, biber kuyruklarını, trafik çilesini belediye başkanlarının icraatlarını oylayacağız. Bekamıza bir tehdit varsa ekonomik krizdir, işsizliktir, yoksulluktur" ifadelerini kullandı.