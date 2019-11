İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım konuşmasını ve siyanürlü intiharlar üzerinden hükümeti eleştirdi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım'da yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Sayın Erdoğan, işler ne zaman kötü gitse Atatürk'e, Cumhuriyet'e sataşıp suni gündem yaratmaya çalışır. Sayın Erdoğan durup dururken Cumhuriyetle Osmanlıyı karşı karşıya koymaya gayret etti. Kendisine sesleniyorum; bıkmadın mı, insanları birbirine düşürmekten bıkmadın mı? Osmanlı da bizim, Cumhuriyet de bizim" dedi.

"O MEKTUBU SURATLARINA ÇARP"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan boş laflarla vakit kaybetmeyi bırak da mektup rezaletinin cevabına hazırlan. 13 Kasım'da dostum dediğin Trump ile görüşmeye gidiyorsun. Boş işlerle uğraşmayı bırak da bu aziz millete yapılan hakareti cebine koy. Bu hakaretamiz mektubu suratlarına çarp. Milletinin haysiyetine ömür adamış kahramanlarla uğraşmaktan vazgeç. Cumhuriyetimize dil uzatmaktan artık vazgeç."

"TÜRKİYE 2001 YILLARINA GERİ DÖNDÜ"

"İstanbul ve Antalya'da istikbalden umudunu kesen vatandaşlarımızın haberi yüreklerimizi dağladı" diyen Meral Akşener, ekonomi eleştirilerini sıraladı. Akşener şunları söyledi:

"17 yıl boyunca yazarkasayı konuşan iktidarın bugün yaşanan daha büyük felaketleri görmezden gelmesini kabul edemeyiz. Tencereyi kaynatamıyorum, evlatlarımız için halimiz ne olacak diyen annelere, babalara terörist diyemezsin. Üniversite mezunu işsiz gençlere istihdam yaratman gerekirken, tencere kaynatmak için gayret gösteren kadınlara terörist diyemezsin. O makamın görevi yangını söndürmektir. Tencerenin kaynamasını sağlamak, gençlere iş sağlamaktır. Türk milleti sizden iş bekliyor, aş bekliyor. Oyunu verdi, karşılığını beklemek en doğru hakkıdır. Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin. Her yeni güne intihar haberiyle uyanıyoruz. Bir ülkede analar, babalar yavrularıyla intihar ediyorsa, yolun sonuna gelinmiştir. Bir insana ölmek yaşamaktan daha cazip gelebilir mi? Acımız büyük, Allah rahmet eylesin. Türkiye 2001 yıllarına geri döndü. İktidardakiler kendinize gelin, vatandaşımın sesini duyun."

"KIZLARIMIZIN HAYALİ EVLENEBİLMEK..."

Kadınların toplumdaki yerine değinen Meral Akşener, "Bir toplumda kadınlar kalkınmadan o ülke de kalkınamaz. Kadınlar güvende olmadan ülke de güvende olmaz. Kadınlar ekonomik bağımsızlığa ulaşmadan o ülke de ekonomik bağımsızlığa ulaşamaz. Türkiye'de her 3 kadından 1'i çalışıyor. Dünyada bu oran yüzde 50, Almanya'da yüzde 75. Dünyanın en güçlü ülkeleri kadınların da güçlü olduğu ülkeler. Alman kadınları her alanda potansiyellerini geliştirmek için çalışırken bizim kadınlarımız ayakta durabilmek, hayata tutunabilmek için mücadele ediyor. Her alanda bariyerlerle, engellerle uğraşıyor. Ülkemizde her 2 kızımızdan biri gelecek hayali kurmaya çocukken başlıyor, genç kız olduklarında bu yüzde 4'le devam ediyor. Kızlarımızın en büyük hayali evlenebilmek. Ancak evlilik oranları hızla düşüyor. İş yok aş yok. Boşanmalar rekor kırıyor. Boşanan çiftlerin sayısı yüzde 11 artmış. Alarmlar her yerden çalıyor" ifadelerini kullandı.

NAFAKA TARTIŞMASI

Nafaka tartışmasına değinen Akşener, "Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Hem ekmeğinin peşinde koşmak hem de çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için didinen kadınlardır. Bazı istisnalar vardır. Boşanmanın yükü kadınların omuzlarındadır. Boşanmaların, ekonomik mağduru olan kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Onları daha da ağır hayat şartlarına mahkum etmeyin" dedi.