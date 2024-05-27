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        Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözleriyle gündeme gelen ve Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:26
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        Meral Güven hakkında soruşturma
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        'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre savcılık tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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