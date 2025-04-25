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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mercedes-Benz Türk, 23 Nisan'ı Hatay İSO Yaşam Kenti'nde kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        Mercedes-Benz Türk, 23 Nisan'ı Hatay İSO Yaşam Kenti'nde kutladı

        Mercedes-Benz Türk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da depremden etkilenen çocuklarla birlikte kutladı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan İSO Yaşam Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, şirketin gönüllü çalışanlarından oluşan Mercedes-Benz Türk Tiyatro Kulübü, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun sevilen karakterleri İbiş ile Pişekar'ın sahne aldığı tiyatro oyunuyla çocuklara neşe dolu anlar yaşattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:40
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        Mercedes-Benz Türk, 23 Nisan'ı Hatay İSO Yaşam Kenti'nde kutladı
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        Mercedes-Benz Türk, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak ve bölgedeki hayatı yeniden inşa etmek için her adımda bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

        Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sosyal yaşamın devamlılığı ve çocukların sosyal gelişimi adına, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi Hatay Antakya'da yer alan İSO yaşam kentinde kutladı. Toplamda 900'e yakın çocuğun yer aldığı etkinliğin yanı sıra, 6-12 yaş aralığındaki 700 çocuk için özel bir tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

        23 Nisan coşkusunu Hatay'a taşıdı

        Bayram sevincini Hatay'a taşıyan şirket, birbirinden renkli etkinliklerle 900'e yakın çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı. Maskotlar, çuval yarışı, halat çekme, el boyama, danslar ve eğlenceli oyunlar eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı.

        Daha sonraki günlerde ise 6-12 yaş grubundaki 700 çocuk için özel bir tiyatro gösterimi sahnelendi. Mercedes-Benz Türk Tiyatro Kulübü tarafından sahneye konan Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun neşeli karakterleri İbiş ile Pişekar'ı adlı oyun çocuklara neşe dolu anlar yaşattı. Tamamı şirket çalışanlarından oluşan tiyatro kulübü, performanslarıyla çocuklardan büyük beğeni topladı.

        Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Miray Demirel, “Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği bu anlamlı günü, burada çocuklarımızla kutlamak günü daha anlamlı hale getiriyor. Depremden en çok etkilenen maalesef çocuklarımız oldu. Onların sosyal gelişimi adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın gözlerindeki parıltı ve gülümsemeleri, yaşanan tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gördüğümüz umut, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Sosyal gelişimlerini desteklemek, yaralarını bir nebze de olsa sarmak için üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmekten geri durmayacağız. Bugün burada sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir geleceği, bir umudu kutluyoruz.” dedi.

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