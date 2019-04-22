Alman Mercedes ve Japon Nissan arasında bir süredir devam eden işbirliği yakın bir gelecekte son bulacağı belirtildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Mercedes tarafının aldığı kararda, Nissan'ın eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un, görevi kötüye kullanma gerekçesiyle tutuklaması etkili oldu.
Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, alınan kararın platform kardeşi olan pick-up modeller Nissan Navara ile Mercedes X-Class arasındaki bağı da sona erdirmesi bekleniyor.
Mercedes'in eski CEO'su Dieter Zetsche ve Carlos Ghosn tarafından 2009 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, Mercedes modelleri ile Renault-Nissan İttifakının diğer markaları da platform kardeşliği yapıyor.
Buna göre, Mercedes GLA ve Infiniti QX30 ile, Mercedes Citan ile Renault Kangoo'da aynı platformu paylaşıyor. İki marka arasındaki işbirliği sona erdiği takdirde ise, söz konusu modeller de artık yollarına kendi başlarına devam edecekler.
İŞBİRLİĞİ YENİ JENERASYONA KADAR DEVAM EDECEK
Mercedes ve Nissan arasında devam eden işbirliği, birçok marka arasında uzun yıllardır uygulanan bir yöntem olarak otomobil dünyasında öne çıkıyor. Söz konusu işbirlikleri, markaların Ar-Ge maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken, şirketlerin kârlılıklarına da olumlu etki yapıyor.
Kaynaklar, Nissan'ın İspanya fabrikasında Navara'nın model ömrü devam ettiği sürece Mercedes X-Class'ı üretmeye devam edeceğini belirtiyor.
Alman basınında Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius'e dayandırılan gelişme eğer doğru ise, Mercedes için asıl belirsizlik bundan 4 yıl sonra, yani güncel Navara'nın model ömrü tamamlandığında başlayacak gibi duruyor.
Öyle ki, Alman üretici, kendisi için potansiyel bir iş ortağı olabilecek ve uzunca bir süredir de hafif ticari araçlarda ortaklığa gittiği Volkswagen'i, bu alanda Ford'a kaptırmış durumda.
Bu kapsamda, X-Class'ın iki önemli rakibi Volkswagen Amarok ve Ford Ranger 2022 yılından itibaren tasarımı farklı fakat altyapısı aynı iki pick-up olarak yollara çıkacak.
Pick-up pazarındaki diğer oyunculardan Isuzu ve Mazda'da, 2021 yılında piyasa çıkaracakları yeni nesil pick-up modellerindeki işbirliğini daha önce duyurmuştu.
ALMAN ÜRETİCİNİN ÖNÜNDE 3 YOL VAR
Gelişmeler, geriye Mercedes'in 'pick-up kardeşliği' yapabileceği iki markanın kaldığını gösteriyor. Bunlardan biri Türkiye'de de satışa sunulan Hilux modelini üreten Toyota, ikincisi ise Türkiye ve Avrupa'da satışı olmayan General Motors olarak öne çıkıyor.
Sonuç olarak Mercedes'in tüm dünyada yükselişe geçen pick-up konusunda önünde üç seçenek olduğu görülüyor. Alman üretici, ya pick-up pazarında çekilecek, ya kendi başına kolları sıvayıp pick-up model geliştirecek ya da kendine bu alanda yeni bir ortak bulacak.
Alman üreticinin elektrikli ve otonom modellere ayırdığı bütçe yüzünden 2021 yılından itibaren 6 milyar dolar tasarruf etme planı göz önüne alındığında ise, tek başına pick-up işine soyunması pek ihtimaller dahilinde bulunmuyor.
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