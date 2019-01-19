Yargıçlar için güvenli koridor

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Birçok il ve ilçede adliye binaları oldukça kötü ve sınırlı fiziki imkanlarla hizmet veriyordu. Merdiven altı diye tabir edilen binalarda adalet hizmeti çok zor koşullarda sağlanıyordu. Adalet Bakanlığı, adliyelerin fiziki koşularının iyileştirilmesi için son yıllarda önemli projelere imza attı.
16 YILDA 249 YENİ ADLİYE BİNASI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bakanlık, 2002 yılından bugüne kadar 249 yeni Adalet Sarayı yapımını tamamladı. Bu sürede 565 bin metre kare kapalı alanda verilen hizmet, 4 milyon 29 bin 135 metre kareye çıktı. Halen 551 bin 67 metre karelik kapalı alanı olacak 22 Adalet Sarayı’nın yapımı devam ediyor.
SON TEKNOLOJİ
Yeni adliye binaları son teknoloji ile inşa ediliyor ve bünyesinde önemli soysal donatılar barındırıyor. Binalarda, Avrupa Birliği ile uyumlu Mahkeme Yönetim Sistemi’nin uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda; bina girişlerinde ön bürolar ve danışma büroları oluşturularak, halkın en kısa yoldan bilgi alması sağlandı. Bu sayede binaların vatandaşların sürekli bir yerden bir yere gitmesinin ve bu nedenle yaşanacak yoğunluğun önüne geçildi.
YARGIÇLAR İÇİN GÜVENLİ KORİDOR
Hakimler ve savcılar için korumalı koridor oluşturularak, güvenlikleri sağlandı. Ayrıca hakimlerin duruşmanın tarafları ile karşılaşmadan ayrı bir merdiven ile duruşma salonuna ulaşmalarına dönük düzenlemeler hayata geçirildi. Savcılık ve yargılama bölümleri Avrupa Birliği kriterleri uyarınca ayrı bloklar halinde yapıldı. Tutukluların güvenle, duruşma salonlarına nakledilebilmeleri için nezarethaneler ile duruşma salonları arasında tutuklu merdiveni yapıldı. Özel durumlarda tutuklunun, adliye binasına getirilmeden bulunduğu cezaevinden ifadesinin alınmasını için binalara sesli görüntülü bilgi sistemi odaları kuruldu.
59 ADLİ GÖRÜŞME ODASI
Binalarda, çocuklar ve diğer mağdurların, psikolog ve sosyolog eşliğinde ifadelerinin alınabilmesi için bünyesinde çok çeşitli oyuncak, televizyon ve bilgisayar barındıran adli görüşme odaları inşa edildi. 49 ilde bulunan 56 adliyede 59 adli görüşme odası kuruldu.
5 BİN 271 MAĞDURUN İFADESİ BU ODALARDA ALINDI
Adli görüşme odalarından odalardan faaliyete geçirildikleri günden bugüne 5 bin 97’si çocuk toplam 5 bin 271 kişi yararlandı. Görüşme yapılanların 3 bin 626’sı kız, bin 471’ini erkek çocuklarından, 154’ü yetişkin kadınlardan, 20’sini ise yetişkin erkeklerden oluşuyor.
EN FAZLA CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARI YARARLANDIRILDI
Adli görüşme odalarından yararlananların 2 bin 678’i cinsel istismar mağduru, 193’ü aile içi şiddet mağduru, bin 935’i diğer suç mağdurları, 2’si insan ticareti mağduru, 13’ü engelli mağdur, 12’si korumaya ihtiyacı olan çocuk, 242’si tanık ve 196’sı suça sürüklenen çocuklardan oluşuyor.
ARTIK BEBEK EMZİRME ODALARI DA VAR
Yeni adliyelerde, duruşma vaktini beklemek için halkın yaralanacağı kafeterya, ihtiyaçlarını karşılayabileceği market gibi donatılar da hayata geçirildi. Bu adliyelerden biri de Bolu Adalet Sarayı… Bolu Adalet Sarayı’nda çok insancıl bir uygulama daha hayata geçirildi. Adliyede çocuklu vatandaşlar için oldukça steril olan bebek bakım ve emzirme odası faaliyete geçirildi. Bolu Adliyesi’nde yapılan bu uygulamanın yeni yapılan tüm adliye binalarında hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.