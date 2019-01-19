Yargıçlar için güvenli koridor

Birçok il ve ilçede adliye binaları oldukça kötü ve sınırlı fiziki imkanlarla hizmet veriyordu. Merdiven altı diye tabir edilen binalarda adalet hizmeti çok zor koşullarda sağlanıyordu. Adalet Bakanlığı, adliyelerin fiziki koşularının iyileştirilmesi için son yıllarda önemli projelere imza attı.

16 YILDA 249 YENİ ADLİYE BİNASI



Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bakanlık, 2002 yılından bugüne kadar 249 yeni Adalet Sarayı yapımını tamamladı. Bu sürede 565 bin metre kare kapalı alanda verilen hizmet, 4 milyon 29 bin 135 metre kareye çıktı. Halen 551 bin 67 metre karelik kapalı alanı olacak 22 Adalet Sarayı’nın yapımı devam ediyor.

SON TEKNOLOJİ



Yeni adliye binaları son teknoloji ile inşa ediliyor ve bünyesinde önemli soysal donatılar barındırıyor. Binalarda, Avrupa Birliği ile uyumlu Mahkeme Yönetim Sistemi’nin uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda; bina girişlerinde ön bürolar ve danışma büroları oluşturularak, halkın en kısa yoldan bilgi alması sağlandı. Bu sayede binaların vatandaşların sürekli bir yerden bir yere gitmesinin ve bu nedenle yaşanacak yoğunluğun önüne geçildi.



YARGIÇLAR İÇİN GÜVENLİ KORİDOR



Hakimler ve savcılar için korumalı koridor oluşturularak, güvenlikleri sağlandı. Ayrıca hakimlerin duruşmanın tarafları ile karşılaşmadan ayrı bir merdiven ile duruşma salonuna ulaşmalarına dönük düzenlemeler hayata geçirildi. Savcılık ve yargılama bölümleri Avrupa Birliği kriterleri uyarınca ayrı bloklar halinde yapıldı. Tutukluların güvenle, duruşma salonlarına nakledilebilmeleri için nezarethaneler ile duruşma salonları arasında tutuklu merdiveni yapıldı. Özel durumlarda tutuklunun, adliye binasına getirilmeden bulunduğu cezaevinden ifadesinin alınmasını için binalara sesli görüntülü bilgi sistemi odaları kuruldu.



59 ADLİ GÖRÜŞME ODASI



Binalarda, çocuklar ve diğer mağdurların, psikolog ve sosyolog eşliğinde ifadelerinin alınabilmesi için bünyesinde çok çeşitli oyuncak, televizyon ve bilgisayar barındıran adli görüşme odaları inşa edildi. 49 ilde bulunan 56 adliyede 59 adli görüşme odası kuruldu.

5 BİN 271 MAĞDURUN İFADESİ BU ODALARDA ALINDI



Adli görüşme odalarından odalardan faaliyete geçirildikleri günden bugüne 5 bin 97’si çocuk toplam 5 bin 271 kişi yararlandı. Görüşme yapılanların 3 bin 626’sı kız, bin 471’ini erkek çocuklarından, 154’ü yetişkin kadınlardan, 20’sini ise yetişkin erkeklerden oluşuyor.

EN FAZLA CİNSEL SALDIRI MAĞDURLARI YARARLANDIRILDI



Adli görüşme odalarından yararlananların 2 bin 678’i cinsel istismar mağduru, 193’ü aile içi şiddet mağduru, bin 935’i diğer suç mağdurları, 2’si insan ticareti mağduru, 13’ü engelli mağdur, 12’si korumaya ihtiyacı olan çocuk, 242’si tanık ve 196’sı suça sürüklenen çocuklardan oluşuyor.

ARTIK BEBEK EMZİRME ODALARI DA VAR



Yeni adliyelerde, duruşma vaktini beklemek için halkın yaralanacağı kafeterya, ihtiyaçlarını karşılayabileceği market gibi donatılar da hayata geçirildi. Bu adliyelerden biri de Bolu Adalet Sarayı… Bolu Adalet Sarayı’nda çok insancıl bir uygulama daha hayata geçirildi. Adliyede çocuklu vatandaşlar için oldukça steril olan bebek bakım ve emzirme odası faaliyete geçirildi. Bolu Adliyesi’nde yapılan bu uygulamanın yeni yapılan tüm adliye binalarında hayata geçirilmesi hedefleniyor.