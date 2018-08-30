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'Çocuğumu döverek öldürmüşler'
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Merdivenden düştükten sonra oğlu ölen anne: Döverek öldürmüşler

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştükten sonra hastanede ölen 14 yaşındaki İsmail Kerem Topal'ın, düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşıyla kavga ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kendilerine bu görüntünün verilmediğini belirten anne Emine İnce, "Buraya evladımı dayak yiyerek öldürülsün, diye göndermedim. Bana 'Düştü, öldü' demesinler. Çocuğumu döverek öldürmüşler" dedi.

30.08.2018 - 09:56 | Güncelleme:

Lise 1'inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi'nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos'ta öldü. DHA'nın haberine göre, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal'ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.'yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail Kerem Topal'ın ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Yeni kayıtlarda, Topal'ın, düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında yurt görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği sonra da yere düşen Topal'ın üstündeki M.E.U.'yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan Topal'ın önce sendelediği ardından yerdeki elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı.



ANNE ŞİKAYETÇİYİM

Emine İnce, yurt görevlilerinin, kendilerine verdiği 17 saniyelik görüntüyle oğlunun öldüğü olayı kazaymış gibi göstermeye çalıştıklarını savundu. Ele geçen yeni görüntülerde çocuğunun dövülerek, öldürüldüğünün görüldüğünü kaydeden İnce, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Evladımın dövülerek, düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerinden, hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisiz. Bize 17 saniyelik kamera kayıtlarını verdiler ve düşerek öldüğünü söylediler. Biz de bunun arkasını araştırmaya çalıştık" dedi.

'ÇOCUĞUMU DÖVEREK, ÖLDÜRMÜŞLER'

Oğlu İsmail Kerem Topal'ı defnettikten sonra yeni görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Emine İnce, "Yurt görevlileri bize yardımcı olacaklarını söylemesine rağmen olayı örtbas etmeye kalktılar. Çocuğumun düşerek öldüğünü, ne isterlerse yapacaklarını ve her konuda yardımcı olacaklarını söylediler ama görüntülerde yurt görevlisinin ihmali olduğunu söylemediler. Hala söylüyorum; iki çocuk kavga edebilir ama ben bugün yurt görevlilerinden, çocuğun ailesinden, çocuktan, hepsinden şikayetçiyim. Buraya evladımı dayak yiyip öldürülsün diye göndermedim. Bana 'düştü, öldü' demesinler. Çocuğumu döverek öldürmüşler. Bunları söylüyorum. Hiç kimseden korkum yok. Canım çok acıyor. Otopsi raporu hala çıkmadı, rapor çıkınca daha çok şey söyleyeceğim" diye konuştu.



'DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR'

İzlediği yeni görüntülere göre çocukların, kavga anında hocanın dizinin dibine düşmesine rağmen müdahale etmediğini savunan Emine İnce, "Olayın başında bana sadece 17 saniyelik görüntüyü gösterdiler. 'Ablam bu şekilde olmuş' demediler. Hala doğruyu söylemiyorlar. Çocuğum kavga sırasında gri pantolonu varken hastanede pantolonu siyah ve gömleği de değişmiş. Oysa doktor 'Kıpırdatmayın' diyor, bunlar ne amaçla kıyafetleri değiştiriyor" dedi.

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