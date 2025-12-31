Meriç Aral: Bu yıl epey bir yaşandı

2024 yılının eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral, bu yılın eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Meriç Aral, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 2025 yılına veda etti.

Meriç Aral paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana bir tepeden bakmak ve seni acısıyla değil, tatlısıyla hatırlamak istiyorum 2025. Hamile olduğumu öğrendiğim 30 Aralık 2024 gününden itibaren kendime video günlük çekmeye karar vermiştim; çünkü çok fazla duygu vardı ve özellikle ilk aylarda ne yapacağımı bilemiyordum.

Zaten hep 'ya uykum var ya açım' diyorum. Paylaşmadıklarımda da, paylaşabildiklerimin çok küçük bir kısmını buraya bırakmaya ve bu yıla veda etmeye karar verdim. Ama iyi ki çekmişim… Bol bol kendi kendime, eşimle, dostumla konuşmuşum; gezebildiğim kadar gezmişim, tozmuşum ve hepsini kaydetmişim. Bu yıl epey bir yaşandı; şükürlerle yolluyoruz."