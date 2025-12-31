Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Meriç Aral: Bu yıl epey bir yaşandı - Magazin haberleri

        Meriç Aral: Bu yıl epey bir yaşandı

        2024'ün eylül ayında anne olan oyuncu Meriç Aral, hamilelik sürecinde tuttuğu video günlüklerden kesitler paylaştığı gönderisiyle 2025 yılına veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 20:04 Güncelleme: 31.12.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu yıl epey bir yaşandı"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2024 yılının eylül ayında dünyaevine giren oyuncu Serkan Keskin ile Meriç Aral, bu yılın eylül ayında ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

        İlk kez annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu Meriç Aral, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 2025 yılına veda etti.

        Meriç Aral paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Sana bir tepeden bakmak ve seni acısıyla değil, tatlısıyla hatırlamak istiyorum 2025. Hamile olduğumu öğrendiğim 30 Aralık 2024 gününden itibaren kendime video günlük çekmeye karar vermiştim; çünkü çok fazla duygu vardı ve özellikle ilk aylarda ne yapacağımı bilemiyordum.

        Zaten hep 'ya uykum var ya açım' diyorum. Paylaşmadıklarımda da, paylaşabildiklerimin çok küçük bir kısmını buraya bırakmaya ve bu yıla veda etmeye karar verdim. Ama iyi ki çekmişim… Bol bol kendi kendime, eşimle, dostumla konuşmuşum; gezebildiğim kadar gezmişim, tozmuşum ve hepsini kaydetmişim. Bu yıl epey bir yaşandı; şükürlerle yolluyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şeyma Subaşı ifade vermek üzere adliyede

        İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın Savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi. (İHA)

        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        AKOM uyardı! Karla karışık yağmur ve don alarmı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        "İsrail, Filistinlileri Somali'ye yerleştirmek istiyor"
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        2026 yılında MTV ne kadar olacak?
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?