        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı

        Meriç Nehri'nde yakalanan mersin balığı koruma altına alındı

        Edirne'de Meriç Nehri'nde bir balıkçı tarafından yakalanan, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan mersin balığı, koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 13:46 Güncelleme: 22.11.2025 - 13:46
        Balıkçının ağına takıldı, korumaya alındı
        Edirne'de Meriç Nehri'nde balık tutmak için teknesiyle Meriç'e açılan Tunay Zülka, nehre ağ attı.

        Bir süre sonra ağı kontrol eden Zülka, ağa mersin balığının takıldığını gördü.

        Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine su ürünleri mühendisleri tarafından alınan mersin balığı, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'na götürüldü.

        Ekipler duyarlı davranışı nedeniyle balıkçı Zülka'ya teşekkür etti, sucul biyolojik çeşitliliğin korunması için vatandaşlara balıkçılık faaliyetlerinde hassas davranmaları çağrısında bulundu.

        Hem biyolojik çeşitlilik hem de ekonomik açıdan çok değerli olan mersin balığı, dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alıyor.

        #Mersin balığı
        #edirne
        #Meriç Nehri
