Merida FC - Puebla maçı rakamları

Meksika Kupa MX Apertura Grup 1 heyecanı devam ediyor. Merida FC, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Puebla takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. Merida FC, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Puebla, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Merida FC kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Puebla sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Merida FC son haftadaki Atlante müsabasında 2-0 kazandı.

Puebla ise Toluca maçında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Merida FC, 0 gol attı ve 3 gol yedi.

Puebla, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puebla 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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