Merih Demiral'dan geleceği için açıklama
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, geçmiş kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Portekiz basınından A Bola'ya konuştu.
GELECEĞİ İÇİN MESAJ
Al Ahli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Fenerbahçe ile adı geçen 27 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'da mutluyum ama gelecekte ne olacağını kimse bilemez." dedi. İşte Merih Demiral'ın sözleri...
"PORTEKİZ'İ ÖZLÜYORUM"
"Portekiz'i ve Alcanenense'yi özlüyor musun?"
Merih Demiral: "Tabii ki özlüyorum. Portekiz, özellikle de Lizbon, benim için her zaman özel bir yer olmuştur. Benim için güzel ve iyi anılarla dolu. Alcanenense'de geçirdiğim zaman biraz zorluydu ama orada bana çok yardımcı olan çok iyi insanlarla tanıştım. Bu yüzden Portekiz'i ve insanlarını seviyorum."
SPORTING TRANSFERİ
Alcanenense'den Sporting Lizbon'a transferi
"Alcanenense'den Sporting Lizbon'a transfer oldun ve bu beklenmeyen bir adımdı. Sporting'e geldiğinde ne gibi hayallerin vardı?"
Merih Demiral: "Evet, bu beklenmedik bir gelişmeydi. Ama Alcanenense'de hayallerim için çok çalıştım ve bir gün antrenman sırasında Lizbon'dan Paolo adında bir scout beni keşfetti ve Sporting'e deneme antrenmanına davet etti. İlk gün inanılmazdı. Sabah önce 19 yaş altı takımla antrenman yaptım, sonra aynı gün B takımıyla idman yaptım. Onları etkilemiş olmalıyım, bu antrenmanlardan sonra hemen benim için bir sözleşme hazırladılar. O günden itibaren hayalim, Sporting Lizbon'un A takımında oynamak oldu."
"BÜYÜK HAYALLERİM VARDI"
"Sadece bir resmi maç oynadığın için gerçekleşmeyen bir hayal."
Merih Demiral: "Evet, sadece bir maç oynadım ama büyük hayallerim vardı. Ligde oynamak, Sporting Lizbon'da uzun yıllar kalmak. Kendime bir hedef belirlemiştim, A takım oyuncusu olmak."
"SADECE MUTLU ANILAR"
"Birçok taraftar onun için kulüpte parlak bir gelecek bekliyordu, ayrılığı şaşırtıcı oldu mu? Kırgın mıydı?"
Merih Demiral: "Aynen öyle, taraftarların bana inandığını biliyordum. Maçlarımı izleyenler bana hep bunu söylüyordu. A takımda oynayamamak beni üzdü ama bu şekilde ayrılıp farklı bir kariyer yoluna girmek sonunda iyi oldu. Türkiye'ye dönmenin daha başarılı bir kariyer inşa etmeme yardımcı olduğuna inanıyorum. Sporting ile ilgili birçok güzel anılarım var. Oradaki birçok arkadaşımla hala iletişim halindeyim ve bazan birbirimize karşı da oynuyoruz. Sadece mutlu anılarım var."
JUVENTUS'A TRANSFERİ
"İki yıl içerisinde Alcanenense'den Sporting'e ve ardından Juventus'a transfer oldun. Bu kadar kısa sürede inanılmaz bir yükseliş."
Merih Demiral: "Elbette, bir yıl içinde Juventus'a transfer olmak büyük bir sıçrama oldu. Juventus, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Birdenbire kendimi orada buldum. Her şey sadece bir sezon içinde çok hızlı gelişti. Bir yıl içinde Sporting B'den Juventus'un A takımına geçtim. Kariyerim için inanılmaz bir başlangıçtı. Juventus, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Hala Torino'daki insanlarla konuşuyorum. Büyük bir kulüp olmasına rağmen, radaki herkes inanılmaz derecede alçakgönüllüydü. Kadro yıldızlarla doluydu. Bazen yedek kulübesine bakıp; Buffon, Mandzukic, Dybala, Khedira, Matuidi, Pjanic gibi isimleri görürdüm. Benim için gerçekten kazançlı bir dönemdi."
SPORTING - JUVENTUS
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus - Sporting Lizbon maçı
Merih Demiral: "Her iki takımı da desteklemeyeceğim ama eminim ki yüksek seviyeli, rekabetçi bir maç olacak. Her ikisi de bu kadar özelken taraf tutmak kolay değil."
"HER ZAMAN ZOR"
"Sporting bu maçta ne gibi zorluklarla karşılaşabilir?"
Merih Demiral: "Torino her zaman zorlu bir deplasmandır. Zor bir dönemden geçiyor olsalar veya formda olmasalar bile! Covid döneminde, boş stadyumlarda oynayan kulüpler bile orada kendilerini baskı altında hissettiler! Dolu bir stadyum ve tutkulu taraftarlar, işleri kesinlikle daha da zorlaştıracaklardır. Çok yoğun bir maç izleyeceğimize eminim."
GELECEĞİ
İtalya'da Juventus, Sassuolo ve Atalanta gibi takımlarda beş sezon geçiren Merih Demiral, 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyiyor. Portekiz'e geri dönüşü reddetmeyen ve geleceğiyle ilgili konuşan milli futbolcu, "Suudi Arabistan'da çok mutluyum. Bu projenin ilk parçalarından biri olmaktan mutluyum ve işlerin gidişatından memnunum. Transfer döneminde bize söylenen her şey yavaş yavaş meyvesini veriyor. Burada mutluyum ama gelecekte neler olacağını kimse bilemez." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Al Ahli'de bu sezon 13 maçta süre bulan Merih Demiral, 1 gol attı.