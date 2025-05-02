Merih Demiral: Final oynamak, unutulmaz olacak
Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral, takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Kawasaki Frontale ile oynayacağı final maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Asya Şampiyonlar Ligi'nde finalde mücadele eden ilk Türk futbolcu olan milli stoper, "Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak" dedi.
Asya Şampiyonlar Ligi finalinde 3 Mayıs Cumartesi günü (yarın) 19.30'da Suudi Arabistan takımı Al-Ahli Jeddah ile Japonya takımı Kawasaki Frontale karşı karşıya gelecek.
Al-Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da finalde sahaya çıkacak.
"BU KITADA DA İZ BIRAKMAK BENİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"
Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ilk Türk futbolcu olmanın büyük gururunu yaşadığını belirten milli stoper, “Bu benim için çok büyük bir gurur. Hem bireysel olarak kariyerimde özel bir yer tutuyor hem de Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirmiş olmak beni ayrı mutlu ediyor. Avrupa’da yıllarca forma giydim ama bu kıtada da iz bırakmak, bu seviyeye çıkmak benim için çok anlamlı. Final oynamak, adımı Asya futbol tarihine yazdırmak benim için unutulmaz olacak” ifadelerini kullandı.
"KULÜBE VE HEDEFLERE İNANDIM"
Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmesiyle ilgili soruya da cevap veren Merih, “Ben hiçbir zaman kısa vadeli düşünmedim. Transfer kararımı verirken projeye, kulübe ve hedeflere inandım. O dönemde konuşulanları doğal karşılıyorum ama bugün geldiğimiz nokta bu kararın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben sahada cevap vermeyi seviyorum. Bugün burada finale çıkan bir takımın parçası olarak, doğru yolda ilerlediğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
"BURADA LİDERLİK YAPMAYI ÖĞRENDİM"
Farklı ülkelerde futbol oynamanın kendisine neler kattığını da anlatan başarılı savunmacı, “Her geçiş bana yeni bir şey kattı. İtalya’da taktiksel disiplini öğrendim, milli takımda sorumluluk almayı. Burada ise liderlik yapmayı, farklı bir oyun temposuna ayak uydurmayı öğrendim. Farklı kültürler seni zenginleştiriyor, sahada da hayata bakış açında da gelişiyorsun. Bu değişimler beni sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da büyüttü” dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI HER FUTBOLCUNUN RÜYASIDIR"
Milli futbolcu, kariyerine eklemek istediği en önemli başarı hakkında ise, “Milli formayla büyük bir turnuvada başarı kazanmak, Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası’nda ilerlemek en büyük hayalim. Bunun dışında kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi kupası da her futbolcunun rüyasıdır. Ama ben her oynadığım maçta, her çıktığım finalde kupaya uzanmak istiyorum. O yüzden hedef hep daha fazlası” ifadelerini kullandı.