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HaberlerDünya
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Merkel, AB'nin Belarus'a yönelik aldığı yaptırım kararlarını savundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta Avrupa Liderler Zirvesi’nde Belarus'a karşı alınan yaptırım kararlarının doğru ve gerekli olduğunu söyledi.

Merkel, AB'nin Belarus'a yönelik aldığı yaptırım kararlarını savundu
Merkel, AB'nin Belarus'a yaptırım kararlarını savundu
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AA

Merkel, Almanya ile Fransa arasında çevrim içi olarak yapılan ortak bakanlar kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükleri ve Bakanlar Kurulunda gündeme gelen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'de bir araya gelmelerine ilişkin bir soruyu cevap veren Merkel, burada çekilen fotoğraflardan Avrupa'nın hareket yeteneğinden oldukça etkilenildiği sonucunun çıkarılabileceğini belirterek, "AB Liderler Zirvesi'nde tedbirlerimizi çok hızlı ve kararlı bir şekilde açıklamamızın çok iyi olduğuna inanıyorum. Bunlar doğru, bunlar gerekli ve gelişmeler üzücü. Lukaşenko ve Putin'in Soçi'de buluşması buna engel değil." ifadelerini kullandı.

Merkel, Lukaşenko'nun sivil topluma ve muhalefete yaptıklarını sert bir şekilde kınadığını ifade ederek, "Bu bizim standartlarımıza ve anlayışımıza hiçbir şekilde uymuyor." değerlendirmesinde bulundu.

NSA'NIN DANİMARKA'NIN YARDIMIYLA MERKEL'İ DİNLEMESİ

Merkel, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla kendisinin de dahil olduğu çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberleri de değerlendirerek, yıllar önce NSA bağlamında bu konuların tartışıldığını anımsattı.

"O zamanki olayların açıklığa kavuşturulmasına yönelik tavrımız değişmedi." ifadesini kullanan Merkel, geçmişte doğru olan şeylerin bugün de doğru olduğunu kaydetti.

Merkel, Danimarka yönetiminin bu konuda "rahatlatıcı" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıdan olayı aydınlatmanın yanında gerçekten güvene dayalı ilişkiler kurulabileceğimiz iyi bir temel görüyorum." şeklinde konuştu.

MALİ'DEKİ GELİŞMELER

Merkel Mali'deki siyasi krize ilişkin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamasına katıldığını belirtti.

Uluslararası görevler kapsamında Mali’de bulunan Alman askerlerinin çekilmesine karşı çıkan Merkel, "Oradaki varlığımızın önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Almanya ve Fransa’nın gelişmekte olan ülkelere yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşının verilmesini kararlaştırdığını, bu bağlamda Afrika ile iş birliğinin önemli rol oynadığını söyledi.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda Almanya ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini de ele alındığını aktaran Merkel, iki ülkenin, Gelecek Hava Muharebe Sistemi ( FCAS) olarak da bilinen ortak savaş uçağının geliştirilmesi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını belirtti.

"Burada İspanya ile de geleceğin savaş uçağı için FCAS projesinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı için memnunum." ifadesini kullanan Merkel, FCAS konusunda yapılan müzakerelerde çözüm bulunmasının hiç de kolay olmadığını, ancak bunun, Almanya ve Fransa’nın karmaşık durumlarda nasıl iyi bir çözüme ulaştığının bir örneği olduğunu aktardı.

Merkel ayrıca, Macron ile bu ay yapılacak G7 ve NATO toplantılarında koordinasyon sağlamaya hizmet edecek birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.

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