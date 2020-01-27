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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cuma günü Türkiye'ye gerçekleştiği ziyaretin ardından Instagram hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Türkiye'de katıldığı etkinliklerle ilgili paylaşımlar yapan Merkel, ziyaretinin son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Allahaısmarladık İstanbul, Türkiye" ifadelerini kullandı.

Merkel, paylaştığı Instagram hikayesinde 'Şansölye' imzasını kullandı.

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'a gelen Alman lider, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Türk-Alman Üniversitesi'nin yeni kampüsünün açılış törenine katılmış, ardından iki lider ve iki ülkeden heyetler bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve göç konuları ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu masaya yatırılmıştı.