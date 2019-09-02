Almanya'nın Polonya ve Çekya ile sınırında bulunan Saksonya ve Berlin'i çevreleyen Brandenburg eyaletlerinde eyalet seçimleri yapıldı.

Her iki eyalette de koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) oy kaybederken, aşırı sağcı AfD oylarını ciddi oranda artırdı.

4.1 milyon kişinin yaşadığı Saksonya'da CDU'nun oyları yüzde 39'dan yüzde 32.1'e düşerken, 5 yıl önceki seçimlerde yüzde 9.7 oy alan AfD oylarını neredeyse 3'e katlayarak 27.5 puana yükseltti. Sosyal Demokratlar ise 4.8 puan kayıpla yüzde 7.6 oy alabildi.

Brandenburg eyaletinde de oylarını en çok artıran parti AfD oldu. Eyalette 2014 yılında yüzde 12.2 oy alan aşırı sağcı parti bu seçimlerde oylarını yüzde 23.5'e yükseltti. Bir önceki seçimlerde yüzde 31.9 oy alan Sosyal Demokrat Parti ise bu seçimleri yüzde 26.2 kapattı ve Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından geçen 29 yılda eyaletteki en kötü seçim performansını gösterdi.

Bu sonuçlarla birlikte göçmen karşıtı aşırı sağcı AfD hem Saksonya hem de Brandenburg'da en güçlü ikinci parti olmayı başardı.

AfD eş başkanı Joerg Meuthen sonuçlardan memnun olduğunu belirterek, "Bundan daha iyi olamazdı" ifadelerini kullandı.