Merkel: Zayıf bir Türkiye Almanya'nın çıkarına değil
Alman RTL televizyonuna konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Türkiye'yi zayıflatabilecek şekilde davranırsak bu bizim çıkarımıza olmaz" dedi. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül sonu gerçekleşecek Almanya ziyaretine tepki gösteren Alman muhalefet partilerinin eleştirilerini ise reddetti.
07.09.2018 - 09:19 | Güncelleme:
Almanya Başbakanı Angela Merkel, RTL televizyonuna verdiği röportajında 'Türkiye ekonomisinin gelişmesinin ülkesinin çıkarına olacağını' söyledi.
Merkel, "Türkiye'yi zayıflatabilecek şekilde davranırsak bu bizim çıkarımıza olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Ancak ülkedeki muhalefet partileri bu ziyareti protesto ediyor.
Bu eleştirileri reddeden Merkel, "Dünyayı her zaman siyah ve beyazdan ibaret göremeyiz. Gerçek olan bu değil" diye konuştu ve Almanya'da 3 milyona yaklaşan Türkiye kökenli nüfusun varlığı ile iki ülke arasındaki ilişkinin "özel" olduğuna dikkat çekti.
Almanya Başbakanı, Türkiye ile yapılacak görüşmelerin de iki ülke arasındaki sorunları geride bırakmak için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.
Suriye ordusunun İdlib kentine yapması beklenen askeri operasyon da röportaj sırasında gündeme geldi
Merkel, İdlib'e operasyonun "insani bir felakete" dönüşmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
Bu kaygılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın zamanda telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Merkel, "Siviller korunmalı" diye konuştu.
Suriye ordusu bölgeye kapsamlı bir askeri operasyona hazırladığını açıklamış, Birleşmiş Milletler (BM) operasyonun 21'inci yüzyılın en büyük felaketine dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.
Türkiye ile Almanya arasında ilişkiler son dönemde hız kazandı.
ABD ile yaptırım krizi ve Türk Lirası'nın sert değer kaybı sonrası Almanya'nın mali yardım seçeneklerini değerlendirdiği yazıldı.
Ancak Wall Street Journal'in haberinde yer alan bu iddiayı, Reuters' a konuşan Alman hükümeti kaynakları reddetti, gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söyledi.
İki günlük ziyaret için Ankara'ye gelen olan Almanya Dışişleri Bakanı Heike Maas, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.
Ertesi gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Maas, ikili ilişkilerin yapıcı olmasında Almanya'nın stratejik menfaati olacağını söyledi.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Merkel: Zayıf bir Türkiye Almanya'nın çıkarına değil/merkel-zayif-bir-turkiye-almanya-nin-cikarina-degil-21330432133043
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.