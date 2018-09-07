Merkel: Zayıf bir Türkiye Almanya'nın çıkarına değil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, RTL televizyonuna verdiği röportajında 'Türkiye ekonomisinin gelişmesinin ülkesinin çıkarına olacağını' söyledi.

Merkel, "Türkiye'yi zayıflatabilecek şekilde davranırsak bu bizim çıkarımıza olmaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Berlin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ancak ülkedeki muhalefet partileri bu ziyareti protesto ediyor.

Bu eleştirileri reddeden Merkel, "Dünyayı her zaman siyah ve beyazdan ibaret göremeyiz. Gerçek olan bu değil" diye konuştu ve Almanya'da 3 milyona yaklaşan Türkiye kökenli nüfusun varlığı ile iki ülke arasındaki ilişkinin "özel" olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı, Türkiye ile yapılacak görüşmelerin de iki ülke arasındaki sorunları geride bırakmak için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

Suriye ordusunun İdlib kentine yapması beklenen askeri operasyon da röportaj sırasında gündeme geldi

Merkel, İdlib'e operasyonun "insani bir felakete" dönüşmemesi için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu kaygılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın zamanda telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Merkel, "Siviller korunmalı" diye konuştu.

Suriye ordusu bölgeye kapsamlı bir askeri operasyona hazırladığını açıklamış, Birleşmiş Milletler (BM) operasyonun 21'inci yüzyılın en büyük felaketine dönüşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Türkiye ile Almanya arasında ilişkiler son dönemde hız kazandı.

ABD ile yaptırım krizi ve Türk Lirası'nın sert değer kaybı sonrası Almanya'nın mali yardım seçeneklerini değerlendirdiği yazıldı.

Ancak Wall Street Journal'in haberinde yer alan bu iddiayı, Reuters' a konuşan Alman hükümeti kaynakları reddetti, gündemlerinde böyle bir planın olmadığını söyledi.

İki günlük ziyaret için Ankara'ye gelen olan Almanya Dışişleri Bakanı Heike Maas, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Ertesi gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Maas, ikili ilişkilerin yapıcı olmasında Almanya'nın stratejik menfaati olacağını söyledi.

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