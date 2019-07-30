Merkez bankaları, rezerv para ekonomilerinde meydana gelen dalgalanmalar ve artan belirsizlikler nedeniyle tuttukları rezervleri artırırken, altının rezervler içindeki payı da yükselmeye devam ediyor
- Temmuz 2019 itibarıyla dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervi 35 bin 212 ton seviyesinde bulunuyor
- Gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yüzde 11'i altın rezervlerini gelecek 12 ay içerisinde artırmak niyetinde olduklarını açıkladı
- Geçen yıl gelişmekte olan ülke ekonomilerine ait merkez bankalarının yüzde 12'sinin altın almasıyla merkez bankalarının altın talebi 651 tona yükselerek uluslararası parasal sistemde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı
- Altın alımı ve yüksek oranda rezerv tutma eğiliminin rezerv para ekonomilerinde yaşanabilecek ekonomik risklerden kaynaklandığı belirtiliyor
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