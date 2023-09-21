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        Haberler Gündem MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR | 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?

        Gözler TCMB'nin faiz kararında! 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

        Eylül Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında düzenlenecek toplantının ardından Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki ay politika faizini yüzde 25'e yükseltmişti. İşte 2023 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararında son durum....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 12:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:37
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı için Para Politikası Kurulu (PPK) faizi 21 Eylül Perşembe günü açıklanıyor. Temmuz ayında politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine yükselten Merkez Bankası'nın Eylül ayı kararı merak konusu oldu. Ekonomi gündemini yakından takip edenler "Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve ne olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Eylül Merkez Bankası faiz kararına ilişkin son dakika gelişmeleri...

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        MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023 Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının ise Merkez Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

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        FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Ekonomistler Eylül ayında da TCMB'den faiz artışı yapmasını bekliyor. AA Finans'ın 19 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette 500 baz puan artış beklentisi öne çıktı.

        Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 ile 45 arasında yer aldı.

        AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı belli oldu. Para Politikası Kurulu, politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti.

        Faiz artışı piyasa beklentilerinin üç katı oldu. Son üç aydaki faiz artışı 16,5 puanı buldu.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

        21 Eylül 2023

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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