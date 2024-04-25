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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı bugün açıklanacak! Gözler toplantıda

        Piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası açıklanacak faiz oranı piyasalara yeni bir yön verecek. Peki, Merkez Bankası Nisan faiz kararı toplantısı ne zaman başlayacak, faiz oranı saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 25.04.2024 - 07:52
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        Piyasalarda, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı bekleniyor. Mart ayında yüzde 50'ye yükselen faiz oranı sonrasında Nisan ayında da aynı politikanın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Peki, Merkez Bankası Nisan faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı faiz kararının açıklanacağı tarih belli oldu. Yayımlanan toplantı tarihleri takvimine göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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        MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti.

        PPK tarafından yayımlanan karar metninde Kurul'un ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdiği ifade edildi.

        Daha önce gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları ile politika faizi arasında 150 baz puanlık marj uygulanıyordu. Böylece bugünkü kararla 'koridor' genişletilmiş oldu.

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        "ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ ÖNGÖRÜLENDEN YÜKSEK GERÇEKLEŞTİ"

        Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleştiği belirtilen karar metninde "Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        SIKI DURUŞ VURGUSU

        Kurulun, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar verdiği belirtilen metin şöyle devam etti:

        "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir."

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