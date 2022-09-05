Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili meraklı araştırmalar başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce vatandaşımız; enflasyon rakamlarının açıklanmasına kısa bir süre kala TCMB faiz kararı ne zaman ve hangi gün belli olacak sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili detaylar...