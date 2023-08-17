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        Haberler Gündem Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos ayı TCMB faiz kararı ne olur?

        Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantısı tarihi

        Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalarda belirleyici olacak olan Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından açıklanacak. Geçtiğimiz ay politika faizi 250 baz puanlık artarken Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı merak konusu oldu. İşte 2023 Ağustos ayı TCMB faiz kararı PPK toplantı tarihi...

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 16:44
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        Piyasalarda belirleyici olan Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Bir önceki toplantıda politika faizi 250 baz puan artışla uüzde 17,5 seviyesine yükselirken gözler Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. İşte 2023 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına ilişkin merak edilenler...

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        2023 AĞUSTOS TCMB TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.

        Buna göre; Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

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        TEMMUZ TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

        TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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