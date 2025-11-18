Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kasım ayı faiz kararına yönelik beklentiler giderek yükseliyor. Yılın sekizinci toplantısında politika faizinde indirime giden Para Politikası Kurulu, şimdi de dokuzuncu kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ekonomi çevreleri yeni toplantıda atılacak adımlara odaklanırken, takvimde yer alan kritik tarihin açıklanmasıyla birlikte gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Detaylar haberimizde...
TCMB’nin yılın dokuzuncu faiz kararı için geri sayım sürüyor. Ekim ayındaki indirim hamlesinin ardından piyasalar, kasım ayında yapılacak PPK toplantısına kilitlenmiş durumda. Finans dünyası, politika faizinde yeni bir değişikliğin gündeme gelip gelmeyeceğini merak ederken, yaklaşan toplantı tarihi ekonomi gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...
TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.