Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte? Merkez Bankası toplantı takvimi

        Merkez Bankası toplantı takvimi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı takvimi yakından takip ediliyor. 2025 yılı içerisinde şimdiye kadar 8 kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), son olarak 23 Ekim'de politika faizinde indirime gitmişti. Gözler şimdi yılın 9. faiz kararı için yapılacak olan bir sonraki PPK toplantısına çevrildi. Bu kapsamda, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 00:17 Güncelleme: 06.11.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekonomi gündeminin merak edilen başlıkları arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı için yakında yeni toplantı gerçekleştirilecek. Yıl boyunca belirlenen takvim çerçevesinde toplanan PPK, en son ekim ayında faizlerde indirime gitmişti. 2025’te 8 toplantı geride kalırken, sıradaki faiz kararının açıklanacağı tarih araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

        2

        TCMB EKİM FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdi.

        3

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı 11 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        4

        2025 yılı toplantı tarihleri

        11 Aralık 2025

        5

        2026 yılının ilk toplantıları ise:

        22 Ocak 2026

        12 Mart 2026

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        Ordu'da taş ocağında göçük!
        152 hakemden ortak açıklama!
        152 hakemden ortak açıklama!
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        İrfan Can Kahveci sessizliğini bozdu!
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?