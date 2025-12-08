Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 11 Aralık perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Merkez Bankası’nın politika faizine yönelik beklentilerde son durumu gösteren Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları veriyor. Bir önceki PPK toplantısında, 23 Ekim’de, faiz yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekilmişti. Şimdi ise, yatırımcılar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında nasıl bir karar alacağını sorguluyor. Son yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki faiz beklentisi, bir önceki döneme göre hafif bir artış göstererek yüzde 39,35 seviyesine yükselmiş durumda.

Özellikle 11 Aralık’taki toplantı için en güçlü beklenti ise politika faizinin yüzde 38,28 civarında olması yönünde. Bu oran, yatırımcıların bir kısmının faiz indiriminin devam edeceği yönündeki beklentilerini yansıtıyor. Öte yandan, kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz oranını değiştirmemesi ve ekim ayında uygulanan indirimin ardından alınacak yeni karar, piyasanın yönünü belirleyecek.

Merkez Bankası'nın faiz kararları, sadece döviz kurları ve altın fiyatlarını değil, Türkiye'nin genel ekonomik dengelerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Sonuç olarak, faiz indirimi yapılması durumunda, Türkiye’nin ekonomik hedefleri ve enflasyonla mücadele stratejileri göz önünde bulundurulacak.