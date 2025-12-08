Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararı için geri sayım başladı. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indirilmesine karar verilmişti. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, gerçekleşecek olan toplantının ardından aralık ayı faiz kararını duyurulacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere bir araya gelecek. Hatırlanacağı gibi Para Politikası Kurulu, son toplantıda politika faizi 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 Aralık TCMB ayı faiz toplantısı tarihi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 11 Aralık perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5'ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar verilmişti.
FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?
Merkez Bankası’nın politika faizine yönelik beklentilerde son durumu gösteren Piyasa Katılımcıları Anketi, faiz indiriminin devam edip etmeyeceği konusunda ipuçları veriyor. Bir önceki PPK toplantısında, 23 Ekim’de, faiz yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e çekilmişti. Şimdi ise, yatırımcılar ve ekonomistler, Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında nasıl bir karar alacağını sorguluyor. Son yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’ndaki faiz beklentisi, bir önceki döneme göre hafif bir artış göstererek yüzde 39,35 seviyesine yükselmiş durumda.
Özellikle 11 Aralık’taki toplantı için en güçlü beklenti ise politika faizinin yüzde 38,28 civarında olması yönünde. Bu oran, yatırımcıların bir kısmının faiz indiriminin devam edeceği yönündeki beklentilerini yansıtıyor. Öte yandan, kasım ayında Merkez Bankası'nın faiz oranını değiştirmemesi ve ekim ayında uygulanan indirimin ardından alınacak yeni karar, piyasanın yönünü belirleyecek.
Merkez Bankası'nın faiz kararları, sadece döviz kurları ve altın fiyatlarını değil, Türkiye'nin genel ekonomik dengelerini de doğrudan etkileme potansiyeline sahip. Sonuç olarak, faiz indirimi yapılması durumunda, Türkiye’nin ekonomik hedefleri ve enflasyonla mücadele stratejileri göz önünde bulundurulacak.
EKİM AYI FAİZ KARARI NASILDI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklendiği gibi 100 baz puan düşürerek % 39,5'e çekti.
Eylül ayında faiz 250 baz puan indirilerek % 40,5'e çekilmişti.
Piyasalardaki beklenti Ekim ayında da faiz indiriminin devam etmesi yönündeydi.
Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdi.