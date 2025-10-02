Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi belli oldu. Altın, dolar ve borsa yatırımları bulunan yatırımcılar, açıklanacak olan ekim ayı faiz kararına kilitlenmiş durumda. İşte, Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih
Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürüyor. Piyasaların gözü ekim ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Eylül'de politika faizi 250 baz puan inmişti.Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı 23 Ekim Perşembe günü yapılacak. Toplantının sonuçları ve faiz oranı ile ilgili karar ise saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini öngörüyor.
2025 yılı toplantı tarihleri
23 Ekim 2025
11 Aralık 2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 11 Eylül'deki toplantı ardından 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmişti.
Eylül ayındaki kararda Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5'ten 39'a indirdiğini duyurmuştu.