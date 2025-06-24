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        Haberler Bilgi Gündem Merkez Bankası haziran enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Haziran enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek olan bu veri, aynı zamanda yatırım kararları ve ekonomik beklentiler üzerinde de belirleyici olacak. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı enflasyon beklenti anketinde yer alan tahminleri yakından takip ederken, açıklanacak resmi rakam milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:27
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        Haziran ayı enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı tahmin anketiyle netleşti. Artış oranı, yılın ilk altı ayında gerçekleşen toplam enflasyon farkını ortaya koyacak ve memur ile emekli maaş zamlarında belirleyici olacak. TÜİK tarafından açıklanacak resmi rakam, yalnızca maaşları değil, kira artış oranları, yatırım stratejileri ve ekonomik beklentiler açısından da kritik önemde. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Haziran ayı enflasyon oranı rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun

        beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin

        beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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