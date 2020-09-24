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Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 320 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 86 milyar 320 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 122 milyon dolar azalışla 43 milyar 159 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 11 Eylül'de 45 milyar 281 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 253 milyon dolar artışla 42 milyar 908 milyon dolardan 43 milyar 161 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 869 milyon dolar azalarak 88 milyar 189 milyon dolardan 86 milyar 320 milyon dolara düştü.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
25.01.1919.86273.47093.332
22.02.1920.54979.12299.671
29.03.1920.83475.40896.242
26.04.1920.43273.28493.716
31.05.1920.51775.03895.555
28.06.1922.85373.54496.397
26.07.1923.41774.97198.388
29.08.1925.70975.796101.505
27.09.1926.05175.655101.706
25.10.1926.48178.504104.985
29.11.1926.47578.274104.749
27.12.1925.07981.240106.319
31.01.2027.52074.856102.376
28.02.2030.41177.414107.825
27.03.2031.32564.08195.406
30.04.2034.78651.45786.243
29.05.2036.66754.36091.027
26.06.2038.82151.41790.238
30.07.2043.57246.67390.245
28.08.2043.04241.59484.636
04.09.2042.66544.88187.546
11.09.2042.90845.28188.189
18.09.2043.16143.15986.320

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