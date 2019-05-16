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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 607 milyon dolar artarak 93 milyar 658 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri
 

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 10 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 361 milyon dolar artışla 72 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 633 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 246 milyon dolar yükselişle 20 milyar 418 milyon dolardan 20 milyar 664 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 607 milyon dolar artarak 93 milyar 51 milyon dolardan 93 milyar 658 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
05.04.201920.62776.67997.306
12.04.201920.85476.95597.809
19.04.201920.38175.56595.946
26.04.201920.43273.28493.716
03.05.201920.41872.63393.051
10.05.201920.66472.99493.658

 

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