Merkez Bankası PPK toplantısı bir kez daha gündem oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında kaç kere Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştireceğini ve 2022 faiz kararı tarihlerini açıkladı. Peki Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte konuya ilişkin detaylar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2021 yılında 12 faiz kararı toplantısı gerçekleştirirken yılın ilk toplantısında politika faizini yüzde 15’ten 17’ye yükseltmişti. 18 Mart 2021’deki toplantıda politika faizini yüzde 17’den 19’a yükselten TCMB Eylül ayına kadar faiz oranlarındaki bu tercihini korumuştu.

23 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, art arda aldığı faiz indirimi kararlarıyla politika faizini yüzde 14’e kadar indirmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021’in sontoplantısını 16 Aralık tarihinde gerçekleştirdi.

Merkez Bankası faiz kararı tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2022 yılına ilişkin açıkladığı faiz kararı tarihleri ise şöyle:

22 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

Merkez Bankası enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metninde enflasyon ve finansal istikrar raporuna ilişkin takvimini de açıkladı. Merkez Bankası her sene 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlıyor.

Merkez Bankası’nın 2022 yılı için belirlediği enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu tarihleri ise şöyle:

Enflasyon raporu tarihleri:

27 Ocak 2022

28 Nisan 2022

28 Temmuz 2022

27 Ekim 2022

Finansal istikrar raporu tarihleri:

27 Mayıs 2022

25 Kasım 2022