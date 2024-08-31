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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de 21. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Mersin'de 21. kattan otomobilin üzerine düşen kişi öldü

        Mersin Erdemli'de bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 01:57 Güncelleme: 31.08.2024 - 01:57
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        21. kattan otomobilin üzerine düşüp öldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde 21. kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, M.U. (33) Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanın 21'inci katının balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        AĞIR YARALANDI

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; aracın açılır tavanından içeri giren ve sıkışan M.U. itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

        HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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        #Son dakika haberler
        #Mersin
        #erdemli
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