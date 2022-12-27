Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Mersin'de belediyenin iş makinesini çalıp 3 araca çarpan zanlı tutuklandı

Mersin Erdemli'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Belediyeye ait iş makinesini çalan zanlı, park halindeki 3 araca zarar verdi. Olay anı kameraya yansırken, yakalanan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Mersin'de belediyenin iş makinesini çalıp 3 araca çarpan zanlı tutuklandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyeye ait iş makinesini çaldıktan sonra park halindeki 3 araca zarar veren zanlı tutuklandı.

Kargıpınarı Mahallesi'nde Erdemli Belediyesi'ne ait bir iş makinesinin park halindeki araçlara zarar verdiğini gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. AA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araçtaki M.D'yi gözaltına aldı.

ZANLI TUTUKLANDI

Erdemli Belediyesi'ne ait iş makinesinin çalındığını tespit eden jandarma, belediye yetkililerine haber verdi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Diğer yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ERDEMLİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

DHA'nın haberine göre; olayla ilgili Erdemli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"25.12.2022 tarihinde saat 21.00 sularında Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda kamusal alanda park halinde bulunan Erdemli Belediyesi'ne ait kepçe, madde etkisi altında olduğu tespit edilen şahıs tarafından çalınmıştır. Kepçeyi çalan şahıs üç vatandaşımıza ait park halinde bulunan araçlara çarparak zarar vermiştir. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Konu yargıya intikal ettirilmiş, yakalanan ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur ve kar var
GÜNDEM Bu bölgelerde yağmur ve kar var
Kocaeli'de milli karateci bıçaklandı
GÜNDEM Kocaeli'de milli karateci bıçaklandı
Konya Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEM Restoranda silahlı kavga: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Otobüste yapay zeka devri
GÜNDEM Otobüste yapay zeka devri
Antalya'da otomobil su kanalına düştü: 1 ölü
GÜNDEM Otomobil su kanalına düştü, sürücü öldü
Çorum'da muhtarın ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Çorum'da muhtarın ölümüyle ilgili 4 zanlı tutuklandı
Denizli'de TIR ile işçi servisi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Kocaeli'de ahırda feci yangın: 30 tavuk öldü
GÜNDEM Kocaeli'de ahırda feci yangın: 30 tavuk öldü
Çaycuma 1 kuyusu nerede? Fatih Sondaj Gemisi Çaycuma 1 kuyusunda ne kadar doğalgaz bulundu, haritada nerede bulunuyor?
GÜNDEM Doğalgaz müjdesi! Çaycuma 1 kuyusu nerede?
KYK BURSLARI ne zaman yatacak? KYK bursları ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı, ne zaman? GSB 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri
GÜNDEM KYK bursları ne zaman yatacak? Toplu ödeme...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.