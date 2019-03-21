Olay, akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim D., elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim D., önce annesini ardından da babasını bıçakladı.

DHA'nın haberine göre evden yükselen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ayni-Gaffar D. çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

OĞULLARI GEÇEN YAZ İNTİHAR ETMİŞ

Gözaltına alınan Selim D., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, Ayni-Gaffar D. çiftinin diğer oğlu Yunus'un ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.