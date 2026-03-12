Mersin'de doğaya kuş yuvaları bıraktılar

Mersin'de çocuklar doğaya kuş yuvaları bıraktı
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün etkinliğinde çocukların tasarladığı kuş yuvaları doğaya bırakıldı
Giriş: 12.03.2026 - 15:59 Güncelleme:
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün etkinliğinde, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan çocuklar, 80 fidanı toprakla buluşturdu. Programda, çocuklar tarafından yapılan kuş yuvaları doğaya bırakıldı. Yuvaların çevresine de kuşların beslenmesi için yem serpildi.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.
