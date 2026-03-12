Canlı
        Mersin'de doğaya kuş yuvaları bıraktılar | Son dakika haberleri

        Mersin'de çocuklar doğaya kuş yuvaları bıraktı

        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün etkinliğinde çocukların tasarladığı kuş yuvaları doğaya bırakıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:59
        Mersin'de doğaya kuş yuvaları bıraktılar
        Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün etkinliğinde, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan çocuklar, 80 fidanı toprakla buluşturdu. Programda, çocuklar tarafından yapılan kuş yuvaları doğaya bırakıldı. Yuvaların çevresine de kuşların beslenmesi için yem serpildi.

        İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Avcılar'da 'Cabbar' isimli balıkçıl barınağın maskotu oldu; Yaren leylek gibi o da burada

        AVCILAR Balıkçı Barınağı'na 5 yıldır gelen, balıkçıların 'Cabbar' ismini verdiği balıkçıl barınağın maskotu oldu. Balıkçı Eyüp Arda, Bursa'da her yıl balıkçı Adem Yılmaz'ın yanına giden 'Yaren' leyleği hatırlatarak, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alış...
