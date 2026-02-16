Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı | Son dakika haberleri

        Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı

        Mersin'de bir düğünde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp geri dönen şüpheli, kalabalığa ateş açarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 11:12 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:12
        Düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı
        Mersin’in Toroslar ilçesinde düğünde çıkan silah kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        ALACAK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 21.30 sıralarında, Mersin’in Toroslar ilçesinde çıktı. İddiaya göre, düğünde "alacak" nedeniyle, Ferhat B. (34) ile Doğan A. (27) ve Mücahit A. (29) arasında tartışma çıktı.

        KALABALIĞA ATEŞ ETTİ

        Tartışma sonrası düğün yerinden ayrılıp bir süre sonra tekrar gelen Ferhat B., düğünün yapıldığı alanın 1 sokak ilerisinden elindeki tabancayla kalabalığa ateş etti.

        8 KİŞİ YARALANDI

        Olayda; Veysi Z. (35), Ferhat B. (36), Şahin T. (33), İsa Ö. (23), Murat A. (26), Miraç K. (11) ve Yusuf Fırat B. (32) ile gruptaki Doğan A.'nın karşılık verdiği Ferhat B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

        SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

        Ekipler, şüphelilerden Mücahit A.'yı gözaltına aldı. Bölgeden kaçan Doğan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, 7 kişiyi yaralayan şüpheli Ferhat A.'nın 23, Doğan A.'nın 15 ve Mücahit A.'nın 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

