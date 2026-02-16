Mersin'de düğünde silahlı kavga: 1'i çocuk 8 yaralı
Mersin'de bir düğünde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp geri dönen şüpheli, kalabalığa ateş açarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan diğer zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
Mersin’in Toroslar ilçesinde düğünde çıkan silah kavgada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
ALACAK NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre olay; dün saat 21.30 sıralarında, Mersin’in Toroslar ilçesinde çıktı. İddiaya göre, düğünde "alacak" nedeniyle, Ferhat B. (34) ile Doğan A. (27) ve Mücahit A. (29) arasında tartışma çıktı.
KALABALIĞA ATEŞ ETTİ
Tartışma sonrası düğün yerinden ayrılıp bir süre sonra tekrar gelen Ferhat B., düğünün yapıldığı alanın 1 sokak ilerisinden elindeki tabancayla kalabalığa ateş etti.
8 KİŞİ YARALANDI
Olayda; Veysi Z. (35), Ferhat B. (36), Şahin T. (33), İsa Ö. (23), Murat A. (26), Miraç K. (11) ve Yusuf Fırat B. (32) ile gruptaki Doğan A.'nın karşılık verdiği Ferhat B. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.
SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Ekipler, şüphelilerden Mücahit A.'yı gözaltına aldı. Bölgeden kaçan Doğan A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, 7 kişiyi yaralayan şüpheli Ferhat A.'nın 23, Doğan A.'nın 15 ve Mücahit A.'nın 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.