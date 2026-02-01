Habertürk
        Mersin'de fırtına sonrası binlerce kargı midyesi sahile vurdu

        Mersin'de fırtına sonrası binlerce kargı midyesi sahile vurdu

        Mersin'de sel ve fırtına sonrası oluşan güçlü dalgalarla birlikte Adanalıoğlu sahiline binlerce kargı midyesi kıyıya vururken, balıkçılar midyeleri yem yapmak için topladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:03 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:03
        Fırtına sonrası sahile vurdu! Tek tek topladılar
        Mersin'de etkili olan sel ve fırtına ile birlikte denizde oluşan güçlü dalgalar sonrası, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu.

        Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında 'jilet midyesi' olarak da adlandırılan deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.

        Genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşayan, kendini kuma dikey şekilde gömerek yaşamını sürdüren kargı midyesinin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak görüldüğü belirtildi.

        Fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından kopan midyeler, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı.

        Sahili kaplayan kargı midyelerini gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu. Balıkçılar, bu midyelerin balık avcılığında yem olarak kullanıldığını ifade etti.

        "FIRTINANIN VERDİĞİ BİR NİMET"

        Sahilde kargı midyesi toplayan balıkçı Eyüp Ensariongün, "Fırtınadan dolayı sahile vurdu, şimdi bunları topluyoruz. Avcılıkta kullanacağız. Normalde para verip aldığımız şeyler bunlar. Her zaman bulunan şeyler değil. Fırtınanın verdiği bir nimet diyelim. Bu ürün Japonya taraflarında yenilen bir şey ama bu taraflarda yiyen var mı bilmiyorum. Buradan topladığımız yenilecek bir şey değil, çamurun içinden çıktığı için hastalık üretebilir. Ama normalde pişirilip yendiğini biliyoruz" dedi.

        #kargı midyesi
        #Mersin
        #balıkçılar
