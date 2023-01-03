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Mersin'de kadın doktora saldırı: 2 gözaltı

Mersin'de görevi başında kadın doktoru darp ettikleri iddia edilen 2 şahıs, gözaltına alındı.

Mersin'de kadın doktora saldırı: 2 gözaltı
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İHA

Mersin'de görev başında olan kadın doktoru darp ettikleri iddia edilen 2 şahıs, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba K., bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 şahıs ile sağlık görevlileri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, iddiaya göre doktor Tuğba K.'yı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı meslektaşımız, poliklinik yaptığı esnada odaya giren başka bir hasta ve yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Hastane güvenliği ve kolluk güçlerimizce olaya anında müdahale edilmiş, Beyaz Kod işlemleri başlatılmış, saldırganlar gözaltına alınmıştır. Bakanlığımızca hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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