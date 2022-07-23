Kayalıklardan düşen çocuk yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karayakup Mahallesi'nde meydana geldi. Keçi otlatmaya çıkan 12 yaşlarındaki Muhammet Ongun eve dönmeyince akşam saatlerinde ailesi ve köylüler çocuğu aramaya koyuldu. Daha sonra ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri de arama çalışmalarına katıldı.

Muhammet Ongun (12)

KANLAR İÇİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sarp kayalık ve uçurumların olduğu Törük Kaletaş mevkisinde devam eden aramada talihsiz çocuk, yaklaşık 50 metrelik uçurumun altında kanlar içinde bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre, ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılığın incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.