Sokak hayvanlarına şiddet ve işkencenin ardı arkası kesilmiyor. Görenleri dehşete düşüren haberlere bir yenisi Mersin’den eklendi. Yenişehir ilçesinde bir kedi, sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme noktasında yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hakan Bulut'un haberine göre kan donduran olay, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde yaşandı. Görenlerin içini parçalayan kedi, sokak hayvanlarının beslenme noktasına giden bir hayvansever tarafından bulundu. Kedinin sırtının tamamen yanmış olduğunu gören hayvansever, durumu sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverlerin oluşturduğu sosyal medya platformundaki paylaşımda katledilen kedinin fotoğrafları da yer alırken, "Arkadaşlar bugün besleme odasının yanında yanmış kedi buldum. Kediyi yakmışlar. Her yerde paylaşın, bu cezasız kalmasın lütfen'' ifadeleri yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birçok vatandaş olaya tepki gösterdi.

ZEHİRLENEN KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan, DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, zehirlendiği düşünülen köpek kaldırımda can çekişirken, duyarlı vatandaşlar köpeği hayatta tutabilmek için çabaladı. Köpeğe iğne vuran, elleri ile ağzına yoğurt süren, kalp masajı yapan vatandaşlar köpeğin telef olmasının üzüntüsünü yaşadı. Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir iş yerinin önünde yaşanan olayda vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.





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