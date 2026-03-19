Mersin'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yabancı uyruklu kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Giriş: 19.03.2026 - 06:13 Güncelleme:
Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde 6 katlı apartmanın 3. katından tartışma sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
AA'nın haberine göre; adrese giden ekipler, 2 çocuk annesi Suriyeli uyruklu Shaımas Abdi'nin (27) boşanma aşamasındaki eşi Abdulmuti Abdi (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince, Abdulmuti Abdi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
