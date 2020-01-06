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HaberlerGündem

Mersin'de okullar tatil mi? 7 Ocak Mersin kar tatili haberi

Mersin'de bugün okullar tatil mi? Mersin'i etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun kar yağışı ulaşımda da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mersin'in Gülnar Kaymakamlığı'ndan ise kar tatili ile ilgili açıklama geldi.

Mersin

Mersin'de okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte, Mersin kar tatili haberi...

MERSİN'DE OKULLAR TATİL Mİ? 7 OCAK 2020

Mersin'in Gülnar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MERSİN'DE 'KIRMIZI KOD' TEYAKKUZU

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı üzerine tüm birimleri ile teyakkuza geçerek, önlem aldı. Uyarılar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Kriz Masası oluşturarak ekipleri hazır duruma getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, vatandaşları kuvvetli meteorolojik hadiselere karşı uyarmak amacıyla başlatılan 'renk kodu sistemi' kapsamında Mersin için de kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Genel Müdürlükten Mersin'de sabah saatlerinden itibaren görülecek kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, başta MESKİ olmak üzere İtfaiye Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, Fen İşleri Dairesi ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın tüm ekiplerini koordineli bir çalışma programı ile görevlendirdi. Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in iç ve dağlık kesimlerinde görülmesi beklenen yağışlarda oluşabilecek su baskınları, sel, taşkın, buzlanma ve don olaylarına karşı Mersin halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirini aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı 558 personel, 108 araç ve 81 motopomp ile, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 105 personel 10 araç ile, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ise 110 personel ve 20 araç ile olası felaketlere karşı hazır olarak bekliyor.
Kriz Masası oluşturan Büyükşehir, yağışlar boyunca gelen ihbarlar karşısında, ekiplerini yönlendirerek, olaylara anında müdahale edecek.

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